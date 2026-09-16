आज का शब्द: संघात और हरिवंशराय बच्चन की कविता- ओ अँधेरी से अँधेरी रात !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- संघात, जिसका अर्थ है- समूह, समष्टि, वध। प्रस्तुत है हरिवंशराय बच्चन की कविता- ओ अँधेरी से अँधेरी रात !



ओ अँधेरी से अँधेरी रात!



आज गम इतना हृदय में,

आज तम इतना हृदय में,

छिप गया है चाँद-तारों का चमकता गात!

ओ अँधेरी से अँधेरी रात!



दिख गया जग रूप सच्चा

ज्योति में यह बहुत अच्छा,

हो गया कुछ देर को प्रिय तिमिर का संघात!

ओ अँधेरी से अँधेरी रात!



प्रात किरणों के निचय से,

तम न जाएगा हृदय से,

किसलिए फिर चाहता मैं हो प्रकाश-प्रभात!

ओ अँधेरी से अँधेरी रात!



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एक घंटा पहले