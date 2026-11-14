सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए झज्जर के चार खिलाड़ी चयनित

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बीसीसीआई की ओर से 14 नवंबर से छह दिसंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेंगी। हरियाणा की टीम में शामिल तीनों खिलाड़ी इसी वर्ष रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में भी खेल चुके हैं।यशवर्धन दलाल का चयन विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में हुआ है। उन्होंने पिछले वर्ष हरियाणा की ओर से खेलते हुए 11 मैचों की 10 पारियों में 398 रन बनाए थे। इसमें पांच अर्धशतक शामिल थे। उनका लगातार दूसरी बार टीम में चयन हुआ है।सामंत जाखड़ को ऑलराउंडर के रूप में टीम में जगह मिली है। पिछले वर्ष उन्होंने 11 मैचों की आठ पारियों में 198 रन बनाने के साथ 10 पारियों में 14 विकेट हासिल किए थे। उनका भी लगातार दूसरी बार चयन हुआ है।गांव कुलाना निवासी कनिष्क चौहान पहली बार हरियाणा की टीम में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसी वर्ष रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था और पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे।वहीं विकास सिंह पिछले चार वर्षों से गोवा की टीम के लिए खेल रहे हैं। उनका चयन ऑलराउंडर के रूप में हुआ है। पिछले वर्ष भी वह गोवा की टीम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल चुके हैं।