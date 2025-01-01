पूर्व मंत्री की कार में लगी आग, बाल-बाल बचे कैलाशचंद्र शर्मा

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जानकारी के अनुसार कैलाशचंद्र शर्मा शाम करीब सात बजे शिव कॉलोनी स्थित अपने मकान से डिजायर कार में सवार होकर सेक्टर-एक में किसी से मिलने जा रहे थे। सेक्टर-एक में घनी आबादी के बीच पहुंचने पर उन्हें कार के इंजन से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने बिना देर किए कार रोक दी और बाहर निकल गए। कुछ ही क्षण बाद कार के इंजन में आग भड़क गई।पूर्व मंत्री के बेटे विकास शर्मा ने बताया कि धुआं दिखाई देते ही पिता कार से बाहर आ गए थे। आग की लपटें तेज होते देख वह कार से दूर चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में पूर्व मंत्री सुरक्षित हैं।कैलाशचंद्र शर्मा नारनौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1999 में ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उन्हें राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।