नाली विवाद पर 10 लोगों पर एफआईआर

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शशी देवी बीच-बचाव करने आएं तो उन्हें भी पीटा गया। हमलावरों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। उनकी बेटी तमन्ना पर भी जानलेवा हमला हुआ।

इस दौरान शशी देवी की सोने की चेन टूट गई। पुलिस ने शशी देवी की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन 10 लोगों में रामअवतार, राजू, विवेक, राहुल, दीपक, सुमित, बंटी, संजू, हैप्पी व सचिन शामिल हैं। संवाद

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झज्जर। जिले के किलडौध गांव में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को मारपीट हुई। यह घटना नाली की सफाई को लेकर सामने आई। शशी देवी ने पुलिस को शिकायत दी। बताया कि पति वीर सिंह घर के सामने नाली साफ कर रहे थे। पड़ोसी ऊषा ने रोका और गाली-गलौज की। ऊषा के परिवार के लड़कों ने वीर सिंह को लाठी-पत्थरों से मारा।