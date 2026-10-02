किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

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परिजनों ने बताया कि कृष्ण कुमार ने बुधवार शाम अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए रेवाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। जांच अधिकारी रामलखन ने बताया कि किसान द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की आगामी जांच की जा रही है।