देवीलाल सम्मान दिवस समारोह का न्योता दिया

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उन्होंने मोहनबाड़ी, खेड़ा थारू, खोरड़ा, झामरी, खानपुर कलां, खानपुर खुर्द, गोरिया और झांसवा में ग्रामीणों से संपर्क किया। ग्रामीणों को आगामी 27 सितंबर को नूंह में आयोजित दिवंगत देवीलाल सम्मान दिवस समारोह का न्योता मिला। श्योराण ने बताया कि यह समारोह हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। देवीलाल ने अपना जीवन किसान, मजदूर, गरीब और कमेरे वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित किया था। इस अवसर पर सूबेदार मेजर कृष्ण श्योराण और सूबेदार मेजर सुखबीर जाखड़ भी मौजूद रहे। जयपाल, गोरिया और रामफल भी अभियान में शामिल थे। संवाद

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साल्हावास। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने विभिन्न गांवों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। यह अभियान इनेलो के प्रांतीय सचिव आनंद सिंह श्योराण और हलका झज्जर अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ की अगुवाई में चला।