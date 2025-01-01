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विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को प्रभावी संवाद के गुर बताए

Tue, 06 Oct 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Tue, 06 Oct 2026 02:08 AM IST
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Experts shared tips on effective communication with the students.
-फोटो 81 : छारा के चौधरी हरद्वारी लाल राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करती
बहादुरगढ़। छारा स्थित चौधरी हरद्वारी लाल राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को अंग्रेजी विभाग की ओर से कम्यूनिकेशन स्किल्स एवं सॉफ्ट स्किल्स पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को प्रभावी संवाद के गुर बताए गए। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने की।
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राजकीय महाविद्यालय सांपला की डॉ. अंकिता मलिक और पं. एनआरएस राजकीय महाविद्यालय रोहतक की प्रो. मनीषा हुड्डा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। डॉ. अंकिता मलिक ने विद्यार्थियों को प्रभावी संवाद के गुर बताए। कहा कि स्पष्ट अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक समझना बेहतर संचार के लिए जरूरी है।
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वहीं प्रो. मनीषा हुड्डा ने कहा कि केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और प्रभावी संवाद जैसे कौशल भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मौके पर डॉ. अनीता दलाल, संजय देसवाल, ललिता, मनोज कुमार, अश्वनी कुमार उपस्थित रहे।
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