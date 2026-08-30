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Hindi News ›   City & states ›   Executive committee of the Pension Restoration Struggle Committee formed; Dr. Manoj appointed District President.

पेंशन बहाली संघर्ष समिति की कार्यकारिणी गठित, डॉ. मनोज बने जिलाध्यक्ष

Sun, 30 Aug 2026 09:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 30 Aug 2026 09:06 PM IST
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Executive committee of the Pension Restoration Struggle Committee formed; Dr. Manoj appointed District President.
30jjrp03- बैठक में शामिल पेंशन बहाली समिति के सदस्य। स्रोत : समिति
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। पेंशन बहाली संघर्ष समिति झज्जर की बैठक जिला अध्यक्ष नवबहार यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुरानी पेंशन बहाली और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। नई कार्यकारिणी के गठन पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में राज्य महासचिव ऋषि नैन, राज्य ऑडिटर विजय भूना, सुनील, डॉ. पुष्पेंद्र कादयान और जितेंद्र गुलिया उपस्थित थे। कर्मचारियों को संगठित करने के लिए पेंशन बहाली कर्मचारी संघ झज्जर की नई कार्यकारिणी बनी। डॉ. मनोज कुमार को जिलाध्यक्ष, भूपेंद्र स्वामी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अरुण भटनागर को उपाध्यक्ष बनाया गया। संजय गहलोत महासचिव, जयदीप कादियान कोषाध्यक्ष और रजनीश संगठन सचिव नियुक्त हुए। अशोक कुमार और कपिल सहरावत को भी कार्यकारिणी में जिम्मेदारी मिली है।
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नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को मुख्य मांग बताया। उन्होंने कहा कि जिले के कर्मचारियों को एकजुट कर शांतिपूर्ण संघर्ष किया जाएगा। नई पेंशन व्यवस्था से भविष्य की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पर चिंताएं हैं। संघ ने सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। पदाधिकारियों ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
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