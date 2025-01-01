छह दिन प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं बनी फिरनी, ग्रामीणों परेशान

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गौरतलब है कि जुलाई माह में ग्रामीणों ने मास्टर दीपक शर्मा और सुरेंद्र के नेतृत्व में फिरनी निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। पांच दिनों तक भूख हड़ताल जारी रहने के बाद छठे दिन एसडीएम विशाल कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने करीब 45 लाख रुपये की लागत से फिरनी निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। उस समय पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अगले महीने के पहले सप्ताह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और करीब दो माह में निर्माण कार्य पूरा कराने का दावा किया था। एसडीएम ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया था।जलभराव से मंदिर और स्कूल तक पहुंचना मुश्किल:निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष है। गांव के दीपक मास्टर और सुरेंद्र का कहना है कि आंदोलन के दौरान अधिकारियों ने बड़े-बड़े दावे किए थे और जल्द निर्माण शुरू कराने का भरोसा दिया था, लेकिन तीन माह बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। कच्ची फिरनी होने के कारण जगह-जगह पानी भरा हुआ है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। गांव के प्रमुख मंदिर और स्कूल तक पहुंचने के लिए भी बच्चों और ग्रामीणों को रास्ते की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।दो बार टेंडर प्रक्रिया हुई, लेकिन नहीं मिला ठेकेदारएसडीएम विशाल कुमार ने बताया कि फिरनी निर्माण के लिए दो बार टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, लेकिन किसी भी फर्म की ओर से नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस कारण अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा।फोटो नंबर 21फोटो नंबर 72: