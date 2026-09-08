कनीना में भी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी

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कनीना। प्रदेशभर में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कनीना नगरपालिका में कर्मचारियों ने मंगलवार को ड्यूटी पर लौटने से संबंधित नोटिस लेने मना कर दिया। साथ ही मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। नगरपालिका सचिव कपिल कुमार ने हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों के सामने नोटिस पढ़कर सुनाया, लेकिन कर्मचारियों ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का रुख स्पष्ट किया है। कनीना नगरपालिका में कुल 34 सफाई कर्मचारी हैं। इनमें 12 कर्मचारी एचकेआरएन के माध्यम से, एक स्थायी कर्मचारी तथा 21 कर्मचारी नगरपालिका रोल पर बताए गए हैं। हड़ताल के बीच एचकेआरएन के सभी कर्मचारी, एक स्थायी कर्मचारी तथा नगरपालिका रोल का एक कर्मचारी सफाई अभियान में कार्य कर रहा है।