पेंटिंग से भाव और विचार आसानी से व्यक्त किए जा सकते हैं : रतींद्र सिंह

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उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसमें पहले स्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विद्यार्थी चुने गए। इसके बाद जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन हुआ।कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी गीतांशु चावला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मंच संचालन शिक्षक संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर नविंद्र कुमार मौजूद रहे।इंसेटप्रतियोगिताएं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम : गीतांशुभाजपा के जिला मीडिया प्रभारी गीतांशु चावला ने कहा कि प्रतियोगिताएं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती हैं। नशा मुक्त समाज के लिए सरकार काम कर रही है। हमें भी भागीदारी रखनी होगी तभी नशा मुक्त समाज का संकल्प पूरा हो सकेगा। आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट की लत भी बढ़ रही है। यह भी एक प्रकार का नशा है। इसलिए इसका कम नहीं करें। अपने माता-पिता के साथ समय बिताएं और उनसे बातें करें। माता-पिता को भी बच्चों को समय देना चाहिए।इंसेटनशे के खिलाफ आवाज उठाएंजिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला ने कहा कि कला एक ऐसा माध्यम है, जो हर भाव कह देता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हर गतिविधि में भाग लें। प्रयास करने चाहिए कि आसपास कोई नशा न करे। यदि कोई करता है तो उसकी जानकारी परिवार, शिक्षक या पुलिस को दें ताकि वह आगे से ऐसा नहीं करें। सरकार व प्रशासन नशा मुक्त समाज को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम करवाए जाते हैं। नशे के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए।इंसेटस्कूल स्तर पर यह रहे विजेताएचआर ग्रीन फील्ड- कनिका प्रथम, ईशिता द्वितीय, अंजलि तृतीय