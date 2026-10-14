फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Devotees thronged the shrine of Goddess Bhimeshwari on the third day of Navaratri.

नवरात्र के तीसरे दिन मां भीमेश्वरी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु

Wed, 14 Oct 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Devotees thronged the shrine of Goddess Bhimeshwari on the third day of Navaratri.
13jjrp04- बेरी के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बेरी। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। दूर-दराज के क्षेत्रों से भी भक्त मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बेरी पहुंच रहे हैं। सप्तमी और अष्टमी को मंदिर में मुख्य मेला लगेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।
कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से श्रद्धालु नवरात्र के दौरान बेरी पहुंच रहे हैं। कई भक्त नौ दिन तक यहां रहकर मां की पूजा-अर्चना करते हैं। मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास वाहनों की आवाजाही बंद कर बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं के लिए पैदल रास्ता निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन

दिन में बाहरी, शाम को भीतर के मंदिर में विराजती हैं मां
परंपरा के अनुसार, मां भीमेश्वरी देवी दिन में बाहरी क्षेत्र स्थित मंदिर में विराजमान रहती हैं, जबकि शाम से रात तक आबादी वाले क्षेत्र के भीतर स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन देती हैं। मां को एक मंदिर से दूसरे मंदिर ले जाने के दौरान विशेष व्यवस्था की जाती है। इस परंपरा के चलते श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात
बेरी थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि मेले में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की अलग-अलग शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

13jjrp04- बेरी के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

13jjrp04- बेरी के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

13jjrp04- बेरी के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

13jjrp04- बेरी के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed