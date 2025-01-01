श्रद्धालुओं ने गोगा जाहरवीर की पूजा-अर्चना की

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बहादुरगढ़। क्षेत्र के गांव कानौंदा में शनिवार को गूगा नवमी पर गोगा जाहरवीर की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। सुबह से ही ग्रामीण मंदिर पहुंचकर माथा टेकते और विधिवत पूजा कर परिवार की सुख-शांति व समृद्धि की कामना करते रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से 17वें भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों सहित छिल्लर-छिकारा खाप के गांवों और आसपास के ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन कमेटी ने सभी का स्वागत किया।