श्रद्धालुओं को कानूनी सेवाओं के प्रति किया जागरूक

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हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वॉलंटियर सरोज देवी और नवीन कुमारी ने श्रद्धालुओं को कानूनी योजनाओं और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संवाद

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बेरी। शारदीय नवरात्र के मेले में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कानूनी अधिकारों और सरकारी विधिक सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंदिर परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।