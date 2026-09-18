एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी होने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:49 AM IST
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बादली। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर दिन और रात के समय सड़क किनारे खड़ी होने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ये महिलाएं ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों से संपर्क करने का प्रयास करती हैं।
गुलिया खाप के प्रधान विनोद, लोकहित समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने बताया कि एक्सप्रेसवे के कुछ स्थानों पर महिलाएं वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती हैं जबकि कुछ बातचीत के जरिए उन्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार करने का प्रयास करती हैं। चालकों के साथ कई बार लूटपाट या अन्य घटनाएं भी हो जाती हैं। दो दिन पहले बहादुरगढ़ के पास दो युवकों के साथ महिलाओं द्वारा लिफ्ट मांग कर लूटपाट की गई थी।
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से केएमपी एक्सप्रेसवे के ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
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पुलिस जांच में कोई गलत गतिविधि या किसी आपराधिक वारदात में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केएमपी पर गश्त बढ़ा दी जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुमित कुमार, थाना प्रबंधक
गुलिया खाप के प्रधान विनोद, लोकहित समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने बताया कि एक्सप्रेसवे के कुछ स्थानों पर महिलाएं वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती हैं जबकि कुछ बातचीत के जरिए उन्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार करने का प्रयास करती हैं। चालकों के साथ कई बार लूटपाट या अन्य घटनाएं भी हो जाती हैं। दो दिन पहले बहादुरगढ़ के पास दो युवकों के साथ महिलाओं द्वारा लिफ्ट मांग कर लूटपाट की गई थी।
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स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से केएमपी एक्सप्रेसवे के ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
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पुलिस जांच में कोई गलत गतिविधि या किसी आपराधिक वारदात में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केएमपी पर गश्त बढ़ा दी जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुमित कुमार, थाना प्रबंधक