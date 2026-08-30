हमायूंपुर की दीपांशी ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक

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साल्हावास। 11वीं हरियाणा राज्य ओपन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 29-30 अगस्त तक करण स्टेडियम करनाल में किया गया।जिला एथलेटिक्स संघ के प्रधान जयप्रकाश जाखड़ ने बताया कि यह प्रतियोगिता एथलेटिक्स संघ हरियाणा की तरफ से आयोजित की गई, जिसमें खंड मातनहेल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। दीपांशी हमायूंपुर ने अंडर 20 आयु वर्ग की लड़कियों में 52.80 मीटर दूर हैमर फेंककर स्वर्ण पदक और मीनू हमायूंपुर ने 49.19 मीटर हैमर फेंक कर कांस्य पदक अपने नाम किया।खुशी भिंडावास ने अंडर-20 लड़कियों में 10.76 मीटर गोला फेंक कर रजत पदक प्राप्त किया। आर्यन जाखड़ अकेहड़ी मदनपुर ने 68.93 मीटर भाला फेंका स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इससे पहले दीपांशी व मीनू दोनों खिलाड़ियों ने पिछले वर्ष नवंबर माह में आयोजित स्कूली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक प्राप्त करके झज्जर जिले का नाम रोशन किया था।कोई भी प्रतियोगिता हो मातनहेल खंड के खिलाड़ियों की हैमर फेंक में मेडल जीतने की गारंटी हो गई है। भिवानी में आयोजित हुई स्कूली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी लड़कियों ने एक स्वर्ण पदक व दो रजत पदक प्राप्त किए थे। खिलाड़ी सुबह शाम अभ्यास करके अपने माता-पिता, खंड, जिला व अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।अब ये विजेता खिलाड़ी 14 सितंबर से 16 सितंबर तक देहरादून (उत्तराखंड) में होने वाली नॉर्थ जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव चरण सिंह राठी भीम अवार्डी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।