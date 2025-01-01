Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   crore was transacted during the

पंच महोत्सव में 70 करोड़ का हुआ कारोबार

Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
crore was transacted during the
-फोटो 86 : शहर के मेन बाजार में एक ज्वैलर्स शॉप पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद - फोटो : Archive
बहादुरगढ़। करवाचौथ से शुरू हुए और भैया दूज तक त्योहारी सीजन में बहादुरगढ में 70 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। इसमें ऑटोमोबाइल, आभूषण, कपड़े, मिठाई, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और सजावटी सामान के अलावा मोबाइल फोन आदि वस्तुओं की खरीदारी हुई। इससे व्यापारी वर्ग गदगद है। अब 20 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर भी व्यापारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। बाजारों में रौनक बनी हुई है। बहादुरगढ़ में धनतेरस और दिवाली पर 400 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई। इसमें विभिन्न शोरूम से 120 कारें और 280 दुपहिया वाहन शामिल हैं। वहीं दिवाली पर सोने-चांदी के भावों में तेजी के बाद भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। बहादुरगढ़ में कुल 20 करोड़ के कारोबार का अनुमान जताया गया है।
विज्ञापन


हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि सोना-चांदी के रेट कम होने के बावजूद बाजार में खूब चहल-पहल रही। लोगों ने त्योहारी सीजन में जमकर खरीदारी की। इसका सीधा फायदा व्यापारियों को हुआ। अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी कारोबारियों ने तैयारी कर ली है।
विज्ञापन




खाद्य पदार्थों की ऑफ लाइन ऑनलाइन डिलिवरी

भैया दूज पर बाजार में खाद्य, फल, सब्जी और अन्य उपयोगी वस्तुओं की ऑफ लाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमकों से डिलिवरी दी गई। त्योहार पर लोगों ने खूब ऑर्डर किए। पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने मिष्ठान के भी ऑनलाइन ऑर्डर दिए। मिठाई विक्रेता सुभाष शर्मा ने बताया कि इस बार त्योहारी सीजन में मिठाईयों की जबरदस्त बिक्री रही। इसमें सबसे अधिक काजू की बर्फी खरीदी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन




सामान


बिक्री


ऑटो मोबाइल

25 करोड़

आभूषण


20 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक आइटम

10 करोड़

कपड़ा, मिठाई

4 करोड़

बर्तन, फुटवियर

11 करोड़

यह आंकडे कारोबोरियों के अनुसार दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed