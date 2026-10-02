अटेली में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन

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सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे। विधायक मंजू चौधरी और पूर्व विधायक अनिता यादव भी उपस्थित रहेंगी। विज्ञापन



कांग्रेस के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर कृष्ण राव और अटेली ब्लॉक प्रधान सुमेर सिंह बिहाली ने जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। अभियान में किसान जिला सचिव बलवंत मोहनपुर, बीरेंद्र घाड़िया, अनुज जांगिड़ और यश बगड़ाना भी शामिल रहे। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे। विधायक मंजू चौधरी और पूर्व विधायक अनिता यादव भी उपस्थित रहेंगी।कांग्रेस के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर कृष्ण राव और अटेली ब्लॉक प्रधान सुमेर सिंह बिहाली ने जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। अभियान में किसान जिला सचिव बलवंत मोहनपुर, बीरेंद्र घाड़िया, अनुज जांगिड़ और यश बगड़ाना भी शामिल रहे।

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मंडी अटेली। कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 2 अक्तूबर को आयोजित होगा। सम्मेलन को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वीरवार को क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर कार्यकर्ताओं और लोगों से संपर्क किया गया।