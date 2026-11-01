फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Congress rally in Delhi today; 9,000 party workers from the district expected to attend, organizers claim.

कांग्रेस की दिल्ली में रैली आज, जिले से 9 हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा

Sun, 01 Nov 2026 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की महारैली को लेकर जिले के कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले से करीब 9 से 10 हजार कार्यकर्ताओं के रैली में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कई कांग्रेस नेता शनिवार को ही दिल्ली के नांगलोई के लिए रवाना हो गए। वहां स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन

हर विधानसभा क्षेत्र से दो से ढाई हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। झज्जर, बेरी और बादली के विधायक, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता रविवार सुबह साढ़े सात बजे रवाना होंगे। पिछले कई दिनों से झज्जर विधायक गीता भुक्कल, बेरी विधायक डॉ. रघुबीर कादियान और बादली विधायक कुलदीप वत्स रैली की तैयारियों में जुटे हुए थे।
विज्ञापन

गीता भुक्कल और कुलदीप वत्स ने कहा कि दिल्ली की महारैली के लिए हरियाणा को एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह रैली हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध को मजबूती से उठाने का मंच बनेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय यादव और जिला महासचिव वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि जिले से 9 से 10 हजार कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। शनिवार को तीन बसों में कुछ कार्यकर्ता नांगलोई पहुंच गए हैं। रविवार सुबह गांवों से कार्यकर्ता गाड़ियों और झज्जर, बहादुरगढ़ व बेरी शहर से अपने निजी वाहनों के माध्यम से रवाना होंगे। उन्होंने दावा किया कि रैली में जिले की बड़ी भागीदारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed