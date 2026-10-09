मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पद से हटाने की मांग

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक से आंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा ईवीएम और मतदाता सूचियों के कथित दुरुपयोग को लेकर रोष जताया। विज्ञापन

पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और ईवीएम व मतदाता सूचियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाता। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने किसानों, युवाओं, व्यापारियों और कर्मचारियों की अनदेखी का भी सरकार पर आरोप लगाया। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक से आंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा ईवीएम और मतदाता सूचियों के कथित दुरुपयोग को लेकर रोष जताया।पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और ईवीएम व मतदाता सूचियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाता।उन्होंने किसानों, युवाओं, व्यापारियों और कर्मचारियों की अनदेखी का भी सरकार पर आरोप लगाया। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

झज्जर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीरवार को शहर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। बादली विधायक कुलदीप वत्स और बेरी विधायक डॉ. रघुवीर कादयान भी मौजूद रहे।