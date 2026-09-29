मेरी आवाज सुनो खंभे का सहारा लेकर निकल रहे बच्चे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
जुलाना में मुख्य सड़क के साथ बरसाती पानी जमा होने से स्कूली बच्चों के आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। वे बिजली के खंभे के सहारे निकलने को मजबूर हैं। यहां बच्चे जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। बरसात के कारण खंभे में करंट आने से बच्चों की जान को भी खतरा है। प्रशासन को चाहिए कि बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित आवागमन कर सकें।
अमित शर्मा, जुलाना निवासी
विज्ञापन
अमित शर्मा, जुलाना निवासी