केएमपी पर कैंटर की टक्कर से छोटा हाथी चालक की मौत

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हादसा दोपहर करीब 3:20 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार कैंटर ने आगे चल रहे छोटा हाथी वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक रणजीत की मौके पर ही मौत हो गई।आसौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।फोटो 98: हादसे में मौत का शिकार हुए रणजीत को बाहर निकालते पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस