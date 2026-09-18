फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Chants of 'Ganpati Bappa Morya' echoed during the *Bhajan Sandhya* on the fourth day of Ganeshotsav.

गणेशोत्सव के चौथे दिन भजन संध्या में गूंजे गणपति के जयकारे

Fri, 18 Sep 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Fri, 18 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Chants of 'Ganpati Bappa Morya' echoed during the *Bhajan Sandhya* on the fourth day of Ganeshotsav.
18jjrp18- श्री कांशी गिरि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूजा करते श्रद्धालु। स्रोत : मंदि
झज्जर। मंदिर बाबा कांशीगिरि जी महाराज में महिला संकीर्तन मंडली के तत्वावधान में आयोजित छठे श्री गणेशोत्सव के चौथे दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। पवन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर पार्षद सुषमा गोसाई सहित श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के समक्ष नतमस्तक होकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन

पंडित पवन कौशिक ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता और विघ्नहर्ता हैं। उनकी आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव भगवान गणेश की महिमा को समझने तथा उनके गुणों को जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान गणेश को प्रथम गुरु बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उपासना से भक्तों को सद्बुद्धि और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
विज्ञापन

मनीष मेहता और आशीष चावला ने बताया कि भजन संध्या में नारायणी सरदाना, संतोष हंस, संगीता वर्मा, संतोष अरोड़ा, सुषमा गोसाई सहित महिला कीर्तन मंडली की सदस्यों ने गणपति भजनों का गुणगान किया। प्रधान इंदू भूगड़ा ने ‘म्हारे कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ’ भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सुधांशु हंस, रूपचंद अरोड़ा, योगेश रंजन, भारत भूषण नंदा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed