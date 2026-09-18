गणेशोत्सव के चौथे दिन भजन संध्या में गूंजे गणपति के जयकारे
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झज्जर। मंदिर बाबा कांशीगिरि जी महाराज में महिला संकीर्तन मंडली के तत्वावधान में आयोजित छठे श्री गणेशोत्सव के चौथे दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। पवन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर पार्षद सुषमा गोसाई सहित श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के समक्ष नतमस्तक होकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
पंडित पवन कौशिक ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता और विघ्नहर्ता हैं। उनकी आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव भगवान गणेश की महिमा को समझने तथा उनके गुणों को जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान गणेश को प्रथम गुरु बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उपासना से भक्तों को सद्बुद्धि और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
मनीष मेहता और आशीष चावला ने बताया कि भजन संध्या में नारायणी सरदाना, संतोष हंस, संगीता वर्मा, संतोष अरोड़ा, सुषमा गोसाई सहित महिला कीर्तन मंडली की सदस्यों ने गणपति भजनों का गुणगान किया। प्रधान इंदू भूगड़ा ने ‘म्हारे कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ’ भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सुधांशु हंस, रूपचंद अरोड़ा, योगेश रंजन, भारत भूषण नंदा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।
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पंडित पवन कौशिक ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता और विघ्नहर्ता हैं। उनकी आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव भगवान गणेश की महिमा को समझने तथा उनके गुणों को जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान गणेश को प्रथम गुरु बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उपासना से भक्तों को सद्बुद्धि और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
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मनीष मेहता और आशीष चावला ने बताया कि भजन संध्या में नारायणी सरदाना, संतोष हंस, संगीता वर्मा, संतोष अरोड़ा, सुषमा गोसाई सहित महिला कीर्तन मंडली की सदस्यों ने गणपति भजनों का गुणगान किया। प्रधान इंदू भूगड़ा ने ‘म्हारे कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ’ भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सुधांशु हंस, रूपचंद अरोड़ा, योगेश रंजन, भारत भूषण नंदा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।
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