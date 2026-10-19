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बदलता मौसम कर रहा बीमार, अस्पताल में लगी मरीजों की कतार

Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
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Changing weather causing illness; queues of patients form at hospitals
-फोटो 60 : नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों की लगी लाइन। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। सुबह-शाम हल्की ठंडक और दोपहर में तेज धूप के चलते लोग वायरल बुखार, खांसी और जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल के मेडिसिन और बाल रोग विभाग समेत विभिन्न ओपीडी में रोजाना 30 से 40 मरीज वायरल के लक्षणों के साथ उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।
मरीजों को बुखार, सिरदर्द, चक्कर, उल्टी और कमजोरी की शिकायत हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की आशंका के चलते लोग जांच भी करवा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की ओपीडी और लैब के बाहर मरीजों की कतारें लग रही हैं।
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नागरिक अस्पताल के फिजिशियन डॉ. सुखपाल ने बताया कि इन दिनों वायरल के मरीज बढ़ रहे हैं और बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की सलाह दी।
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-फोटो 60 : नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों की लगी लाइन। संवाद
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