फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Cervical cancer screening every Tuesday at Civil Hospital

सिविल अस्पताल में हर मंगलवार सर्वाइकल कैंसर की जांच

Tue, 03 Nov 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने और बीमारी की शुरुआती पहचान के लिए सिविल अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार विशेष जांच शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हर सप्ताह करीब 5 से 6 महिलाएं जांच करवाने पहुंच रही हैं।
विज्ञापन

शिविर में पैप स्मीयर और वीआईए टेस्ट किए जाते हैं। इनसे कैंसर से पहले होने वाले असामान्य बदलावों की पहचान में मदद मिलती है।
सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) का लगातार बना रहने वाला संक्रमण है। शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। हालांकि, पीरियड्स के बीच रक्तस्राव, संबंध बनाने के बाद खून आना, अधिक माहवारी और मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बीमारी बढ़ने पर पेट और कमर में दर्द, पेशाब में परेशानी और पैरों में सूजन भी हो सकती है।
विज्ञापन

सिविल अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए विशेष शिविर लगाया जाता है। इसमें हर सप्ताह करीब 5 से 6 महिलाएं जांच करवाने पहुंचती हैं। महिलाओं के पैप स्मीयर और वीआईए टेस्ट किए जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन जांचों से शुरुआती स्तर पर असामान्य बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। महिलाओं को नियमित स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच होने से बीमारी की पहचान और उपचार में मदद मिलती है।

नियमित जांच जरूरी
लाइनपार निवासी शर्मिला ने बताया कि अस्पताल में नियमित जांच शिविर लगने से महिलाओं को काफी सुविधा मिल रही है। कई महिलाएं संकोच के कारण अपनी परेशानी नहीं बतातीं और जांच भी नहीं करवातीं। ऐसे शिविर उन्हें जांच के लिए प्रेरित करते हैं।

फोटो 100 : मरीज की जांच करती महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. राज। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed