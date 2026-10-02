कैडेट्स को नशे के खिलाफ किया जागरूकनव आगमन कार्यक्रम में कॅरिअर पर की चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:29 AM IST
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नारनौल। राजकीय महाविद्यालय नारनौल के भू-गर्भ शास्त्र विभाग ने नए सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नव आगमन कार्यक्रम-2026 का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. चंद्र मोहन ने भू-गर्भ शास्त्र में करियर की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला।महाविद्यालय के प्राचार्य कृष्ण कुमार ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय नारनौल हरियाणा का एकमात्र ऐसा संस्थान है, जहां भू-गर्भ शास्त्र विभाग में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। डॉ. चंद्र मोहन ने कहा कि आधुनिक युग में भू-गर्भ शास्त्र विषय की काफी मांग है और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसी कारण विद्यार्थियों का रुझान भी इस विषय की ओर बढ़ रहा है। संवाद
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