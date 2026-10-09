अस्पताल में नहीं मिल रही बीपी की दवा, मरीजों की जेब पर बढ़ा बोझ

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मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में निशुल्क दवा मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं होने से अतरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। बाहर से यह दवा 30 रुपये में खरीदनी पड़ रही है।मरीज बोले, अस्पताल से नहीं मिली दवानियमित रूप से बीपी की दवा लेने अस्पताल आया था, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। मैं दवा बाहर से खरीद कर खा रहा हूं।इन्द्ररूप, कसारसरकारी अस्पताल में इलाज और दवा के लिए आने वाले लोगों में कई आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अस्पताल प्रबंधन से बीपी की दवा जल्द उपलब्ध कराने की मांग है।कृष्णा देवी, कसारबीपी जैसी बीमारी में नियमित दवा लेना जरूरी होता है। ऐसे में दवा की उपलब्धता बनाए रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम जैसे बुजुर्गों को अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़ें।कृष्णा देवी, लाइनपारअस्पताल में बीपी की दवा का स्टॉक पूरा है। किसी भी मरीज को बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं है।डॉ. विनय देशवाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़फोटो 101: इन्द्ररूप कसारफोटो 102: कृष्णा देवी कसारफोटो 103: कृष्णा देवी लाइनपारफोटो 104 : अस्पताल में दवा लेने लिए लाइन में लगे लोग