द्वारका में बहादुरगढ़ फिटनेस ग्रुप ने दिखाया दमखम

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झज्जर। दिल्ली के द्वारका स्थित डीडीए पार्क सेक्टर-19बी में वाईबीजी रन ऑफ हेल्थ 2026 का आयोजन हुआ। इसमें बहादुरगढ़ फिटनेस ग्रुप के धावकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न दूरी और आयु वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए।इस आयोजन में जिले का दबदबा देखने को मिला। 5 किलोमीटर दौड़ के अंडर-12 आयु वर्ग में यश दहिया ने पहला स्थान प्राप्त किया। रेयांश सहरावत ने इसी वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। 41-56 आयु वर्ग में सीताराम तीसरे स्थान पर रहे। 56-71 आयु वर्ग में सतीश देसवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।10 किलोमीटर दौड़ में संदीप दूहन ने ओवरऑल पहला स्थान पाया। 25-41 आयु वर्ग में आशीष राठी प्रथम और नरेश सहरावत द्वितीय रहे। 56-71 आयु वर्ग में नरेंद्र कुमार ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्रुप एडमिन नरेंद्र कुमार ने अपनी आयु वर्ग में पहला स्थान पाकर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी नियमित रनिंग और फिटनेस के प्रति समर्पण युवाओं को प्रेरित करता है।3 किलोमीटर दौड़ में माखन सिंह ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया। रनिंग के साथ आयोजित पुश-अप चैलेंज में भी ग्रुप के सदस्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस चैलेंज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। फिटनेस आइकन संदीप धौड़, हर्ष खेड़ी खेतीवास और पीयूष ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन सभी ने बहादुरगढ़ फिटनेस ग्रुप का नाम रोशन किया।हरीश कुमार ने भी 10 किलोमीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और टीम भावना ही सफलता की कुंजी है। यह बेहतर प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत होती है। ग्रुप के साथ दौड़ने से हर धावक को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह सामूहिक प्रयास ही उनकी सफलता का आधार है।