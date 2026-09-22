फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   ASUS's first Pegasus hybrid store opens in Chandigarh.

चंडीगढ़: शहर में खुला ASUS का पहला पेगासस हाइब्रिड स्टोर, एक ही छत के नीचे लैपटॉप से गेमिंग तक का अनुभव

Tue, 22 Sep 2026 09:04 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 22 Sep 2026 09:04 PM IST
सार

कंपनी के अनुसार नए स्टोर के साथ चंडीगढ़ में ASUS के रिटेल स्टोर की संख्या तीन हो गई है। पंजाब क्षेत्र में कंपनी के नेटवर्क में ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर, हाइब्रिड स्टोर और अब पेगासस हाइब्रिड स्टोर शामिल हैं।

विज्ञापन
ASUS's first Pegasus hybrid store opens in Chandigarh.
चंडीगढ़ में खुला ASUS का स्टोर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लैपटॉप खरीदने के साथ अगर ग्राहक उसी स्टोर में हाई-एंड गेमिंग का अनुभव भी लेना चाहें तो अब यह सुविधा चंडीगढ़ में मिल सकेगी। ताइवान की टेक्नोलॉजी कंपनी ASUS इंडिया ने शहर में अपना पहला पेगासस हाइब्रिड स्टोर शुरू किया है। सेक्टर-20-डी स्थित एससीओ-27 में 800 वर्ग फुट में तैयार यह स्टोर भारत में ASUS के इस नए हाइब्रिड स्टोर फार्मेट की पहली शुरुआत है।
विज्ञापन


स्टोर में ग्राहकों को ASUS के अलग-अलग सेगमेंट के उत्पाद एक ही जगह मिलेंगे। इनमें VivoBook, TUF, Republic of Gamers (ROG), ऑल-इन-वन पीसी, डेस्कटॉप और ASUS टैबलेट शामिल हैं। इसके अलावा माउस, कीबोर्ड, अडैप्टर समेत कई कंप्यूटर एक्सेसरीज भी उपलब्ध रहेंगी।
विज्ञापन


गेमिंग का भी मिलेगा प्रत्यक्ष अनुभव
इस स्टोर की खासियत इसका गेमिंग एक्सपीरियंस जोन है। यहां छह हाई-एंड ROG लैपटॉप रखे गए हैं, जहां गेमिंग पसंद करने वाले ग्राहक उत्पाद खरीदने से पहले उनका अनुभव ले सकेंगे। ग्राहक ROGVerse के जरिए गेमिंग सीट रिजर्व कर सकते हैं या स्टोर पहुंचकर उपलब्धता के अनुसार गेमिंग का अनुभव ले सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कंपनी के अनुसार नए स्टोर के साथ चंडीगढ़ में ASUS के रिटेल स्टोर की संख्या तीन हो गई है। पंजाब क्षेत्र में कंपनी के नेटवर्क में ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर, हाइब्रिड स्टोर और अब पेगासस हाइब्रिड स्टोर शामिल हैं।


ASUS इंडिया के कंज्यूमर एवं गेमिंग पीसी के वाइस प्रेसिडेंट अर्नोल्ड सू ने कहा कि चंडीगढ़ कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। नए स्टोर के जरिए ग्राहकों को कंज्यूमर, गेमिंग और क्रिएटर-केंद्रित उत्पादों को करीब से देखने और उनका अनुभव लेने का अवसर मिलेगा। कंपनी का कहना है कि नए स्टोर फॉर्मेट के जरिए ग्राहकों के लिए उसके नवीनतम उत्पादों और तकनीक को समझना आसान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed