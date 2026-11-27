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आदित्य धनखड़ ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण से युवाओं को संगठन से जोड़कर इसे मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा मोर्चा कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है।उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, सह-प्रभारी भोला सिंह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया का आभार जताया।