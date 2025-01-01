फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   A mountain of cases, a vast number resolved.

मामलों का अंबार, निपटा बेशुमार

Sun, 13 Sep 2026 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 13 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
A mountain of cases, a vast number resolved.
12jjrp06- लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायधीश। स्रोत : प्रा​धिकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झज्जर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में झज्जर और बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में मामले रखे गए और उनका निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने इस आयोजन की पहल की।
कार्यवाहक सीजेएम और प्राधिकरण सचिव मीनू ने बताया कि लोक अदालत प्रत्यक्ष रूप से आयोजित हुई। इसमें झज्जर व बहादुरगढ़ की सभी राजस्व और न्यायिक अदालतों ने भाग लिया। पीएलए/पीयूएस कोर्ट में 49 लंबित मामलों का निपटारा हुआ। ट्रैफिक शाखा ने 12473 चालान मामलों को सुलझाया। राजस्व अधिकारियों ने 6338 मामलों का समाधान किया। कुल 24783 मामले लोक अदालत में रखे गए। इनमें से 21105 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों की कुल राशि 99961731 रुपये रही।
विज्ञापन

प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट प्रवीण कुमार सहित कई न्यायाधीशों ने मामलों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत तेजी से न्याय का प्रभावी माध्यम है। यहां मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने आम जनता से लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने लोक अदालत के सफल संचालन में सहयोग देने वाले अधिकारियों और विभागों की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोक अदालत में सड़क हादसों के मुआवजे के मामले भी रखे गए। उखलचना कोट निवासी राहुल की 1 मार्च 2025 को रिलायंस मेट सिटी सेक्टर-5 के सामने कार की टक्कर से मौत हुई थी। राहुल के परिजनों को 28 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। घायल दोस्त राजीव को 6 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए गए। गांव महराणा निवासी मनजीत का 4 मार्च 2025 को लडरावन गांव के पास कार से एक्सीडेंट हुआ था। इस मामले में घायल मनजीत को 4 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed