मां के त्याग और ममता का कोई मोल नही : पंडित रोशन लाल

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यह बात नरवाना से पहुंचे कथावाचक पंडित रोशन ने सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में आयोजित धर्मसभा में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही।उन्होंने कहा कि मां के त्याग और ममता का कोई मोल नहीं होता। मां जीवनभर अपनी संतान की खुशियों के लिए त्याग करती है और वही बच्चे की पहली गुरु होती है। इस दौरान उनके साथ आए भजन गायकों ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर किया।कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल, जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, समाजसेवी मनीष बंसल और जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने भी शिरकत की।