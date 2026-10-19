26 खिलाड़ियों का को स्टेट थ्रोबाल खेलों में हुआ चयन

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विद्यालय के निदेशक जितेंद्र कुमार ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है। छात्राओं ने भी अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। चयनित सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया।

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झज्जर। जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बीकेडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, साल्हावास के थ्रोबॉल के 26 विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें 14 छात्राएं और 12 छात्र शामिल हैं। दोनों टीमों ने जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया।