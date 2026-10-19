नवरात्रि: सरगुजा राजपरिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव ने मां महामाया मंदिर में की संधि पूजा, दो घंटे बंद रहे दर्शन

विज्ञापन

शारदीय नवरात्र की नवमी पर शक्तिपीठों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान सरगुजा राजपरिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव ने सोमवार को परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर में अष्टमी और नवमी की संधि पूजा की। वह सुबह 9:00 बजे मंदिर पहुंचे और मां महामाया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हुए कुष्मांड की बलि दी।