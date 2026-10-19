छत्तीसगढ़: रायगढ़ में 3.22 लाख के खाद्यान्न घोटाले का खुलासा, महिला समूह की 10 पदाधिकारियों समेत 11 पर केस

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खाद्य निरीक्षक ने 21 तारीख को शासकीय उचित मूल्य दुकान पचेड़ा में जांच कर खाद्यान्न के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था। इस दौरान दुकान में 48 क्विंटल चावल, 1.50 क्विंटल शक्कर और 4.50 क्विंटल नमक मिला।जबकि ई-पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक के मुताबिक दुकान में 120.03 क्विंटल चावल, 5.44 क्विंटल शक्कर और 5.99 क्विंटल नमक होना चाहिए था। दोनों का मिलान करने पर 72.03 क्विंटल चावल, 3.94 क्विंटल शक्कर और 1.49 क्विंटल नमक कम पाया गया। इस गायब सामग्री की कुल कीमत तीन लाख 22 हजार 193 रुपये आंकी गई है।खाद्य निरीक्षक की सूचना पर कोतरा रोड थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने जय मां दुर्गा महिला समूह की अध्यक्ष सेवतीन चौहान, सचिव जमुना सिदार और सदस्य जानकी पटेल, कमला सिदार, प्यारीमती सिदार, भानुमति सिदार, शगुन चौहान, सजन मांझी, पद्मेश्वरी मांझी और मंगरा को नामजद किया है।इसके अलावा दुकान के विक्रेता पदमन चौहान के विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।