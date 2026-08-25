दो दिन बंद रहा मकान, चोर ने तोड़ा ताला: रायगढ़ में ठेकेदार के घर से 10 लाख रुपये और महंगी स्कॉच की बोतल पार

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एनटीपीसी लारा संयंत्र में ठेकेदारी का काम करने वाले आनंद कुमार सिंघानिया रविवार को अपनी पत्नी के झारसुगुड़ा गए थे। वे दो दिन तक वहीं रुके रहे। इसी दौरान घर की देखभाल करने वाला कर्मचारी भी बाहर गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब घर का रसोइया वहां पहुंचा, तो उसने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। उसने तुरंत फोन करके मकान मालिक आनंद कुमार को सूचना दी।सूचना मिलने के तुरंत बाद आनंद कुमार घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि कमरों का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 10 लाख रुपये नकद और दोस्त की दी हुई महंगी स्कॉच शराब की बोतल चुरा ली थी।पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ पड़ोसियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें चेहरे पर नकाब पहने संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। पुलिस अब नकाबपोश आरोपी की पहचान स्थापित करने तथा उसके भागने के रास्ते को चिह्नित करने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है।