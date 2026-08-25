दो दिन बंद रहा मकान, चोर ने तोड़ा ताला: रायगढ़ में ठेकेदार के घर से 10 लाख रुपये और महंगी स्कॉच की बोतल पार

दो दिन बंद रहा मकान, चोर ने तोड़ा ताला: रायगढ़ में ठेकेदार के घर से 10 लाख रुपये और महंगी स्कॉच की बोतल पार
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अमन कोशले Updated Tue, 25 Aug 2026 07:41 PM IST
सार
वृंदावन कॉलोनी में एक ठेकेदार के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने अलमारी में रखे 10 लाख रुपये नकद पार कर दिए। चोर घर में रखी महंगी स्कॉच शराब की बोतल भी चुरा ले गया, जो गृहस्वामी को उनके एक मित्र ने उपहार में दी थी।
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विस्तार
रायगढ़ जिले के ढिमरापुर की वृंदावन कॉलोनी में एक ठेकेदार के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने अलमारी में रखे 10 लाख रुपये नकद पार कर दिए। चोर घर में रखी महंगी स्कॉच शराब की बोतल भी चुरा ले गया, जो गृहस्वामी को उनके एक मित्र ने उपहार में दी थी।
एनटीपीसी लारा संयंत्र में ठेकेदारी का काम करने वाले आनंद कुमार सिंघानिया रविवार को अपनी पत्नी के झारसुगुड़ा गए थे। वे दो दिन तक वहीं रुके रहे। इसी दौरान घर की देखभाल करने वाला कर्मचारी भी बाहर गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब घर का रसोइया वहां पहुंचा, तो उसने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। उसने तुरंत फोन करके मकान मालिक आनंद कुमार को सूचना दी।
सूचना मिलने के तुरंत बाद आनंद कुमार घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि कमरों का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 10 लाख रुपये नकद और दोस्त की दी हुई महंगी स्कॉच शराब की बोतल चुरा ली थी।
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सीसीटीवी फुटेज में दिखा नकाबपोश संदिग्ध
पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ पड़ोसियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें चेहरे पर नकाब पहने संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। पुलिस अब नकाबपोश आरोपी की पहचान स्थापित करने तथा उसके भागने के रास्ते को चिह्नित करने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है।
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एनटीपीसी लारा संयंत्र में ठेकेदारी का काम करने वाले आनंद कुमार सिंघानिया रविवार को अपनी पत्नी के झारसुगुड़ा गए थे। वे दो दिन तक वहीं रुके रहे। इसी दौरान घर की देखभाल करने वाला कर्मचारी भी बाहर गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब घर का रसोइया वहां पहुंचा, तो उसने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। उसने तुरंत फोन करके मकान मालिक आनंद कुमार को सूचना दी।
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सूचना मिलने के तुरंत बाद आनंद कुमार घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि कमरों का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 10 लाख रुपये नकद और दोस्त की दी हुई महंगी स्कॉच शराब की बोतल चुरा ली थी।
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सीसीटीवी फुटेज में दिखा नकाबपोश संदिग्ध
पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ पड़ोसियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें चेहरे पर नकाब पहने संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। पुलिस अब नकाबपोश आरोपी की पहचान स्थापित करने तथा उसके भागने के रास्ते को चिह्नित करने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है।