करवा चौथ 2026: छत्तीसगढ़ में कहां-कब दिखेगा चांद? रायगढ़ में सबसे पहले होंगे चंद्रदर्शन, जानें शहरवार समय

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शहर चांद निकलने का समय रायगढ़ रात 8:09 बजे कोरबा रात 8:11 बजे बिलासपुर रात 8:14 बजे रायपुर रात 8:18 बजे

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करवा चौथ पर चंद्रमा के उदय का समय हर शहर में अलग-अलग होता है। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए अपने शहर में चंद्रोदय का समय जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में चांद निकलने के समय को लेकर अलग-अलग पंचांगों में कुछ अंतर भी देखने को मिल रहा है।प्रचलित पंचांगों में उपलब्ध समय के अनुसार करवा चौथ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय इस प्रकार है।करवा चौथ पर महिलाएं सुबह सरगी ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू करती हैं। दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर महिलाएं सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनती हैं और चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करती हैं।चांद दिखाई देने पर महिलाएं छलनी से चंद्रदर्शन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसके बाद पारंपरिक विधि से व्रत खोलती हैं। मान्यता के अनुसार यह व्रत पति की दीर्घायु, वैवाहिक सुख और परिवार की समृद्धि की कामना से रखा जाता है।चंद्रोदय का निर्धारित समय होने के बावजूद बादलों, धुंध या आसपास की ऊंची इमारतों और पेड़ों के कारण चांद दिखाई देने में कुछ मिनट की देरी हो सकती है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाएं अपने शहर के निर्धारित समय के आसपास खुले आसमान में चंद्रमा के दर्शन करने का प्रयास कर सकती हैं। करवा चौथ के अवसर पर घरों में पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब महिलाओं को चंद्रदर्शन का इंतजार है, जिसके बाद वे अर्घ्य अर्पित कर अपना व्रत पूरा करेंगी।