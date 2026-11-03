सीजी: कोंडागांव में पूर्व सरपंच की हत्या का खुलासा, पत्नी गिरफ्तार,पहले पति की हत्या के मामले में काट चुकी जेल

जिले में केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम अरंडी में पुलिस ने पूर्व सरपंच गोविंद नेताम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी भगनी नेताम को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर अपने ही पति पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या करने का गंभीर आरोप है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुई महिला को पुलिस ने बेडमा गांव के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

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ग्राम अरंडी में आरोपी महिला ने पूर्व सरपंच गोविंद नेताम पर उनके ही घर के भीतर धारदार हथियार से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच आरंभ की। शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस को मृतक की पत्नी भगनी नेताम की भूमिका पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस टीम ने महिला की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की। लगातार पतासाजी करते हुए पुलिस ने बेडमा के निकट घेराबंदी की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अरुण नेताम ने बताया कि पुलिस जांच में महिला के खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। गांव के निवासियों के अनुसार भगनी नेताम पिछले करीब तीन वर्षों से गोविंद नेताम के साथ रह रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस को यह भी बताया कि महिला नियमित रूप से अत्यधिक मदिरा का सेवन करती है। इसके अलावा पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि आरोपी महिला पहले भी अपने प्रथम पति की हत्या कर जेल जा चुकी है। अपने पहले पति की जान लेने के मामले में जेल जाने के बाद वह गोविंद नेताम के साथ रहने लगी थी।पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अभी इस हत्याकांड के मुख्य कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस टीम आरोपी महिला से लगातार सघन पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों और कारणों के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ और मामले की पूर्ण विवेचना के पश्चात ही हत्या की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।