अमर उजाला की खबर का असर: रायपुर की भाठागांव-काठाडीह-दतरेंगा सड़क चकाचक, व्यापारियों ने ली राहत की सांस

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अमर उजाला ने भाठागांव से काठाडीह-दतरेंगा सड़क की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया था। इस ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बता दें कि यह सड़क काफी जर्जर और गड्ढ़ों में तब्दील हो गई थी। इस रोड पर लोग आने से कतराते थे। 20 महीने के बावजूद रायपुर नगर निगम भाठागांव से काठाडीह मोड़ तक करीब डेढ़ किलोमीटर तक सड़क नहीं बनवा पाया था। करीब साढ़े तीन करोड़ की यह सड़क अधूरी और जर्जर थी। विज्ञापन



अमर उजाला ने भाठागांव से काठाडीह-दतरेंगा सड़क की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया था। इस ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बता दें कि यह सड़क काफी जर्जर और गड्ढ़ों में तब्दील हो गई थी। इस रोड पर लोग आने से कतराते थे। 20 महीने के बावजूद रायपुर नगर निगम भाठागांव से काठाडीह मोड़ तक करीब डेढ़ किलोमीटर तक सड़क नहीं बनवा पाया था। करीब साढ़े तीन करोड़ की यह सड़क अधूरी और जर्जर थी। अमर उजाला की खबर का असर हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की भाठागांव से काठाडीह-दतरेंगा सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दीपावली से पांच दिन पूर्व यह सड़क बननी शुरू हो गई थी। अब पूरी तरह से सड़क बन चुकी है। इस वजह से भाठागांव के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। सड़क बन जाने से इस दीपावली में उनका कारोबार पिछले बार की तुलना में काफी बेहतर रहा। वहीं स्कूल, कॉलेज आने-जाने वाले शिक्षकों और छात्रों के चेहरे में मुस्कान बिखर गई है।

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इन गांवों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क

इस रोड से महादेवघाट, काठाडीह, दतरेंगा, खुड़मुड़ा, खुड़मुड़ी, घुघुवा, झींट, कापसी, अम्लेश्वर, कोपेडीड आदि गांवों के लोग राजधानी आना जाना करते हैं। यह रायपुर को महादेवघाट से जोड़ने वाली प्रमुख रोड है, जिस पर महादेवघाट कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। इस सड़क की बात करें तो एक तरफ डामरीकरण हो चुका था, तो दूसरी तरफ केवल बजरी और गिट्टी बिछाकर छोड़ दिया गया था। इस वजह से सड़क चलना दुभर हो गया था। गड्डों के कारण एक किलोमीटर का सफर तय करने में 20 मिनट लग रहे थे। शाम को धूल से दुकानें भर जाती थी। इस रास्ते से काठाडीह स्थित पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक-प्रोफेसर रायपुर से आना-जाना करते हैं। उन्हें भी भारी परेशानी हो रही थी। दुकानदारों का कहना था कि धूल के कारण ग्राहक दुकानों में नहीं आ रहे थे। इससे दुकानदारी प्रभावित हो रही थी।





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