छत्तीसगढ़ में कृषि विकास को मिली सौगात: केंद्र ने दिए 182 करोड़ रुपये, दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने की तैयारी
नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को केंद्र से 182 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इससे कृषि विकास योजनाओं को गति देने के साथ रबी सीजन की तैयारियों, दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने और किसानों तक लाभ पहुंचाने पर जोर रहेगा।
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केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 182 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की उपस्थिति में इस राशि की घोषणा की। इससे राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई योजनाओं को गति मिलेगी और रबी फसल की तैयारियों को मजबूती प्राप्त होगी।
रबी फसल और अभियानों पर विशेष ध्यान
राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान रबी सीजन की तैयारियों और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक में किसानों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने और कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया।
182 करोड़ रुपये के इस नए आवंटन से प्रदेश में चल रहे विकसित संकल्प अभियान और खेत बचाओ अभियान को मजबूती मिलेगी। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों तक योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाना है।
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दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने की योजना
सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के भीतर दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने की विशेष रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर कृषि व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वीकृत की गई राशि मिलने से प्रदेश की विभिन्न कृषि योजनाओं तथा अभियानों की रफ्तार बढ़ेगी। इससे रबी सीजन के दौरान किसानों को सहायता मिलेगी और खेती से जुड़े अभियानों को जमीनी स्तर पर गति प्राप्त होगी।