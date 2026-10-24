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महासमुंद: रामचंडी मंदिर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, मां से मांगा छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Sat, 24 Oct 2026 03:35 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 24 Oct 2026 03:35 PM IST
सार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद के गढ़फुलझर स्थित रामचंडी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वे बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

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Chief Minister vishnudev Sai prayed at Ramchandi temple and sought prosperity
मुख्यमंत्री साय ने रामचंडी मंदिर में की पूजा मांगी खुशहाली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकासखंड पहुंचे। वे ग्राम गढ़फुलझर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन था।
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मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम गढ़फुलझर स्थित रामचंडी मंदिर का दौरा किया। वे मां रणेश्वर रामचंडी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेश की निरंतर प्रगति के लिए भी विशेष प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा।
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कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
इस अवसर पर कई प्रमुख नेता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विधायक पुरन्दर मिश्रा और विधायक संपत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद थे। बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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