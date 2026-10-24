छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की छुट्टी के नियम बदले: अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा मान्य, जानें क्या है नई प्रक्रिया

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लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इन नए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए एचआरएमआईएस पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और आवेदन पर त्वरित निर्णय लेना संभव होगा।संचालनालय के ध्यान में यह बात आई थी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली लागू रहने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी ऑफलाइन माध्यम से छुट्टी के आवेदन लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन कागजी आवेदनों पर अधिकारी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अब छुट्टी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।विभाग के इस निर्णय के बाद ऑफलाइन आवेदन देकर अवकाश स्वीकृत कराने की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद हो गई है। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी अब कागजी रूप में आवेदन देता है, तो विभाग उस पर विचार नहीं करेगा। इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और सभी कर्मचारियों को एक समान डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है।एचआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से न केवल छुट्टी के लिए आवेदन जमा होंगे, बल्कि अवकाश की स्वीकृति देने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित की जाएगी। संबंधित अधिकारी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेंगे और ऑनलाइन प्रणाली के तहत ही अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दर्ज करेंगे। इस व्यवस्था से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और कर्मचारियों को अपने आवेदनों की स्थिति जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे डिजिटल व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराएं और बिना ऑनलाइन प्रविष्टि के किसी भी अवकाश को मंजूरी न दें।स्कूल शिक्षा विभाग अपने प्रशासनिक कामकाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ा रहा है। विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर चुका है। वर्तमान में वीएसके एप के जरिये शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। उपस्थिति के बाद अब छुट्टी आवेदन और उसकी स्वीकृति को भी ऑनलाइन करने से कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। पोर्टल पर आंकड़े उपलब्ध रहने से किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति और अवकाश का विवरण एक ही स्थान पर पारदर्शी तरीके से देखा जा सकेगा।