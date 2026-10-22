राष्ट्रपति मुर्मू बोलीं- छत्तीसगढ़ के युवा नक्सलवाद से दूर हुए, अब विकास की रोशनी फैल रही

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उन्होंने कहा कि माओवाद के खात्मे से युवाओं और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ सहित देश के विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नैतिकता अपनाने और देशसेवा की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। विज्ञापन



विज्ञापन विज्ञापन उन्होंने कहा कि माओवाद के खात्मे से युवाओं और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ सहित देश के विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नैतिकता अपनाने और देशसेवा की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंची हैं। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच रायपुर में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों और युवाओं की इच्छाशक्ति से छत्तीसगढ़ के युवा नक्सलवाद से दूर हुए हैं। जहां कभी आतंक का अंधेरा था, वहां अब विकास की रोशनी फैल रही है।