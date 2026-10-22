छत्तीसगढ़: लोक निर्माण विभाग में 84 कर्मचारियों का तबादला; जानिये किसे-कहां मिली नई जिम्मेदारी, देखें सूची

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिये 84 कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें 29 मानचित्रकार, 14 सहायक ग्रेड-1 और 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

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