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छत्तीसगढ़: लोक निर्माण विभाग में 84 कर्मचारियों का तबादला; जानिये किसे-कहां मिली नई जिम्मेदारी, देखें सूची

Thu, 22 Oct 2026 05:27 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 05:27 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिये 84 कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें 29 मानचित्रकार, 14 सहायक ग्रेड-1 और 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं।
 

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Chhattisgarh: 84 employees transferred in Public Works Department, see here list
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar ujala digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिये 84 कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें 29 मानचित्रकार, 14 सहायक ग्रेड-1 और 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। 

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यहां देखें सूची- 




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