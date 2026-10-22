छत्तीसगढ़ सड़क हादसा: पेड़ से टकराई यात्री बस, छह लोगों की मौत और 15 घायल; मौके पर मची चीख-पुकार

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घटना की खबर मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुंची। राहत कर्मियों ने एंबुलेंस की सहायता से सभी 15 घायलों को इलाज के लिए तुरंत मनेंद्रगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के तुरंत बाद बस चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई।उपजिलाधिकारी शशिशेखर मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह भी केल्हारी अस्पताल पहुंचीं और मामले की जानकारी लेते हुए राहत कार्यों की समीक्षा की।पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केल्हारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार के इंतजामों को देखा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।