रायपुर: इंस्टाग्राम पर क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर 2.20 लाख रुपये ठगे

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मामला 23 सितंबर का है, जब विनोद कुमार ने इंस्टाग्राम पर आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का ऑफर देखा। ऑफर पसंद आने पर उन्होंने दिए गए लिंक पर आवेदन कर दिया। अगले दिन 24 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पीड़ित से उनके पुराने क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी।इसके बाद आरोपी ने कहा कि नया क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीडियो केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। आरोपी ने पीड़ित के व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा और उस पर जरूरी जानकारी भरने को कहा। बैंक कर्मचारी समझकर पीड़ित ने लिंक खोलकर उसमें मांगी गई जानकारी दर्ज कर दी। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होते ही उनके पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड से लगातार तीन ट्रांजैक्शन हुए और 2.20 लाख रुपये निकल गए। धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दी।पुलिस के अनुसार साइबर ठग सोशल मीडिया पर आकर्षक ऑफर के जरिये लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। आवेदन के बाद ठग बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और केवाईसी या लिमिट बढ़ाने के नाम पर लिंक भेजकर गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों की पुष्टि बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा कार्ड नंबर, सीवीवी या ओटीपी साझा करने से बचें।