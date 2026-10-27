कोरबा: स्वच्छता दीदियों को कचरे के ढेर पर बैठाकर ले जाने का वीडियो वायरल, महापौर ने दिए जांच के निर्देश

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वीडियो के वायरल होने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छता दीदियों के सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कचरे के ऊपर बैठाकर ले जाना मानवता को शर्मसार करने वाला है।मामले को लेकर जब मीडिया ने महापौर संजू देवी राजपूत और निगम आयुक्त आशुतोष पांडे से बात की तो दोनों ने ही मामले को गंभीरता से लिया है।महापौर संजू देवी राजपूत ने बताया कि वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर में नगर निगम की गाड़ी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लाया है, इसलिए मैं इसे गंभीरता से ले रही हूँ। ये पता लगाया जाएगा कि ये कचरा कहाँ से आ रहा था और उस ट्रैक्टर में जो दीदियाँ बैठी थीं, वे कहाँ की हैं। पूरे मामले का परीक्षण कराया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।वहीं निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बुधवारी एरिया में एक बिना नंबर के ट्रैक्टर में खुले में कचरा ले जाया जा रहा है और उसमें स्वच्छता दीदी की ड्रेस पहने दो महिलाएं भी बैठी हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी। यह ट्रैक्टर किसका है इसकी पड़ताल होगी। निगम का ट्रैक्टर होता तो उस पर नगर पालिक निगम कोरबा लिखा होता। यदि यह किसी ठेकेदार का ट्रैक्टर है जो सफाई कार्य में लगा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन दो महिलाओं की भी पहचान की जाएगी कि वो वास्तव में स्वच्छता दीदी हैं या कोई और। भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।