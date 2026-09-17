फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   objected to cartoon and AI Ganesh idols, submitted memorandum demanding scriptural compliance in pandals.

कोरबा: गणेश प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर विवाद, हिंदू नारायणी सेना ने पूजा समितियों को सौंपा ज्ञापन

Thu, 17 Sep 2026 01:04 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 01:04 PM IST
सार

शहर में कार्टून, एआई और नाचते-गाते स्वरूप वाली गणेश मूर्तियों को लेकर हिंदू नारायणी सेना ने आपत्ति उठाई है। संगठन ने सार्वजनिक गणेश पूजा बुलंद को ज्ञापन सौंपकर शास्त्रसम्मत तरीके से आयोजन करने, अमर्यादित गीत-संगीत और जुए पर रोक लगाने की मांग की है।

विज्ञापन
objected to cartoon and AI Ganesh idols, submitted memorandum demanding scriptural compliance in pandals.
कार्टून और एआई से बनी मूर्तियों को लेकर आपत्ति

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोरबा।शहर में सार्वजनिक गणेश पूजा पंडालों में स्थापित हो रही कार्टून, एआई और नाचते-गाते स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू नारायणी सेना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शहर की सभी सार्वजनिक गणेश पूजा समितियों को ज्ञापन सौंपकर धार्मिक आयोजनों में शास्त्रसम्मत नियमों का पालन करने की अपील की है।
विज्ञापन


संगठन के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के नेतृत्व में पंडित राकेश महाराज, पंडित आनंद तिवारी महाराज सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गणेशोत्सव समितियों के संचालक मंडल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि कई सार्वजनिक पूजा समितियां सनातन धर्म के तय विधान के अनुसार आयोजनों का संचालन नहीं कर रही हैं, जिसमें तत्काल सुधार किया जाना बेहद आवश्यक है।
विज्ञापन


संगठन ने प्रतिमाओं के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर भगवान गणेश की कार्टून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बॉल रूप या नाचते-गाते स्वरूप की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जो कि धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह अनुचित है। इससे सनातन धर्म की मूल भावना आहत होती है। इसके अलावा पंडालों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाने और गंगाजल से शुद्धिकरण करने की व्यवस्था अनिवार्य की जाए। संगठन ने इसे हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ बताते हुए सभी आयोजकों से इन बदलावों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं पूजा पंडालों में हो रहे अमर्यादित आयोजनों पर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। संगठन ने कहा कि पूजा पंडालों में डीजे, जुए और बच्चों के फिल्मी गानों पर डांस जैसे आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। इनकी जगह सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक प्रश्नोत्तरी और क्विज प्रतियोगिताएं कराई जाएं, ताकि नई पीढ़ी को धर्म का ज्ञान मिल सके और वे अपनी संस्कृति से जुड़ सकें।

हिंदू नारायणी सेना के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि कई पंडालों में साउंड सिस्टम पर भजन-आरती की जगह फिल्मी और अमर्यादित गाने बजाए जाते हैं। विसर्जन यात्राओं के दौरान भी धार्मिक गीतों के बजाय उग्र और अश्लील फिल्मी गानों का प्रयोग होता है। कई समितियों के सदस्य नशे की हालत में विसर्जन में शामिल होते हैं और झांकियों में भगवान के स्वरूप का अमर्यादित प्रदर्शन कराया जाता है, जो अत्यंत निंदनीय है।


संगठन ने स्पष्ट किया कि केवल भोग-भंडारे के आयोजन से धर्म मजबूत नहीं होता, बल्कि आयोजनों में धार्मिक मर्यादा और आचरण का पालन करना उतना ही जरूरी है। समितियों को विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ-साथ धर्म के सही स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए।

कार्टून और एआई से बनी मूर्तियों को लेकर आपत्ति

कार्टून और एआई से बनी मूर्तियों को लेकर आपत्ति

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed