'महंगी बाइक के शौक ने बनाया चोर': चोरी के बाद चाबी बनवाने पहुंचे वाहन मालिक के रिश्तेदार की दुकान, खुल गई पोल

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मामला पांच सितंबर की रात का है। बांकीमोंगरा के कुदरीपारा क्रमांक दो मुख्य मार्ग निवासी देव कुमार अहिरवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रात करीब 10 बजे अपनी पल्सर आरएस 200 मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 12 बीटी 6722 को दुकान के सामने ताला लगाकर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह करीब सात बजे मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बांकीमोंगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में एक चाबी बनाने वाले दुकानदार की सूचना से बड़ी मदद मिली। चोरी करने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल की दूसरी चाबी बनवाने के लिए कोरबा के टीपी नगर स्थित एक दुकान पर पहुंचे थे। संयोग से जिस मोटरसाइकिल की चाबी बनवाने आरोपी पहुंचे थे, उसके मालिक का रिश्तेदार भी टीपी नगर में ही चाबी बनाने का काम करता है। आरोपियों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर दुकानदार को उन पर शक हुआ। उसने बिना आरोपियों को भनक लगे आपातकालीन पुलिस सेवा को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों को पकड़ लिया।