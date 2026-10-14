Kabirdham: पंडरिया में दो बाइकों की भिड़ंत, हरियाणा के एक व्यक्ति की मौत; दो घायल, रहमान कांपा के पास हादसा

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दुर्घटना की सूचना मिलने पर पंडरिया पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने गुरुदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना पंडरिया थाना क्षेत्र के रहमान कांपा के पास हुई। हादसे में पहली मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (क्रमांक HR-08-N-4467) और दूसरी मोटरसाइकिल होंडा साइन (क्रमांक 28-Q-9373) शामिल थी। दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।हरियाणा के रहने वाले थे मृतक और एक घायलपहली मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर में गुरुदेव सिंह (45), पिता दलवीर सिंह, निवासी ग्राम सिबन, थाना सिबन, जिला कैथल, हरियाणा सवार थे। हादसे में उनकी मौत हो गई। इसी मोटरसाइकिल पर सवार अरसिद खान (41), पिता अलीसेर, निवासी ग्राम सिबन, थाना सिबन, जिला कैथल, हरियाणा घायल हो गए। वहीं, दूसरी मोटरसाइकिल होंडा साइन पर सुनील कुमार कोसरिया (24), पिता राजकुमार, निवासी ग्राम किसुनगण, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ सवार थे। वे भी दुर्घटना में घायल हुए हैं।पुलिस कर रही कार्रवाईदुर्घटना के बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने गुरुदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में पंडरिया पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर कैसे हुई, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो सकेगी। आज बुधवार को मृतक के शव का पीएम बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।